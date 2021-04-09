Космический корабль «Ю. А. Гагарин» пристыковался к МКС

Космический корабль «Ю. А. Гагарин» с тремя членами экипажа на борту успешно причалил к стыковочному модулю Международной космической станции (МКС). Процесс стыковки транслировался в прямом эфире на сайте Роскосмоса.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубов, а также их американский коллега Марк Ванде Хай, прибыли на орбиту по двухвитковой схеме. После проверки герметичности стыковки они смогут перейти на МКС.

Космический пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») был успешно запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в пятницу, 9 апреля в 10.42 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-18» установили на 31-й стартовой площадке космодрома Байконур. Отмечалось, что ракету на специальном железнодорожном составе доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса.

Запуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. «Союз» получил имя собственное - «Ю.А. Гагарин». Эту надпись нанесли на обшивку корабля. А портретом космонавта украшен головной обтекатель ракеты.