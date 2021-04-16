У границ РФ были обнаружены 43 иностранных самолета-разведчика за неделю
Вблизи воздушных границ России за неделю было зафиксировано присутствие 43 разведывательных самолетов других государств.
© Фото: Минобороны РФ
За прошедшую неделю вблизи границ Российской Федерации было обнаружено 43 иностранных разведывательных самолета. Все воздушные суда были своевременно обнаружены российскими ПВО.
Помимо этого, к воздушным границам страны за тот же период приблизилось 15 беспилотников-разведчиков. Соответсвующую информацию сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.
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