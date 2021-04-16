У границ РФ были обнаружены 43 иностранных самолета-разведчика за неделю

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С целью недопущения нарушения госграниц России в небо были подняты два истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ. Нарушений допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Соединенных Штатов над Тихим океаном. Иностранное воздушное судно было успешно развернуто и сопровождено перехватчиком.