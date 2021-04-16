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У границ РФ были обнаружены 43 иностранных самолета-разведчика за неделю

Анна Берестовая
00:00 16.04.2021
Вблизи воздушных границ России за неделю было зафиксировано присутствие 43 разведывательных самолетов других государств.
У границ РФ были обнаружены 43 иностранных самолета-разведчика за неделю
© Фото: Минобороны РФ
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За прошедшую неделю вблизи границ Российской Федерации было обнаружено 43 иностранных разведывательных самолета. Все воздушные суда были своевременно обнаружены российскими ПВО.

Помимо этого, к воздушным границам страны за тот же период приблизилось 15 беспилотников-разведчиков. Соответсвующую информацию сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

© "Красная звезда"

С целью недопущения нарушения госграниц России в небо были подняты два истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ. Нарушений допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Соединенных Штатов над Тихим океаном. Иностранное воздушное судно было успешно развернуто и сопровождено перехватчиком.

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