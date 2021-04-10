Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном
После разворота американского RC-135 от Государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
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Российскому МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ВВО удалось перехватить американский самолет-разведчик RC-135, истребитель сопроводил его над акваторией Тихого океана. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», - говорится в сообщении.
Уточняется, что после разворота американского военного воздушного судна от Государственной границы РФ перехватчик благополучно возвратился на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было. Как отмечается, МиГ-31 выполнял полет строго по международным правилам использования воздушного пространства.