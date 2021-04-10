Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Российскому МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ВВО удалось перехватить американский самолет-разведчик RC-135, истребитель сопроводил его над акваторией Тихого океана. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», - говорится в сообщении.

Уточняется, что после разворота американского военного воздушного судна от Государственной границы РФ перехватчик благополучно возвратился на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было. Как отмечается, МиГ-31 выполнял полет строго по международным правилам использования воздушного пространства.