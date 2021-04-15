«Приглашение остается в силе»: Псаки о встрече Байдена с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что приглашение президента США Джо Байдена провести встречу на территории третьей страны, адресованное президенту России Владимиру Путину, остается в силе.

«Мы по-прежнему считаем, что это будет продвижением вперед для построения стабильных и предсказуемых отношений», - сказала Псаки.

Она отметила, что введение новых антироссийских санкций не влияет на приглашение президента России на встречу с Байденом.

Ранее в Белом доме объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, администрация Джо Байдена намерена ввести ограничения против шести компаний, якобы поддерживающих «хакерские операции российских спецслужб».