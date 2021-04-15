«Варшава действует как истинный вассал США»: Слуцкий о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ

В МИД Польши сообщили, что в республике признали персонами нон грата трех сотрудников посольства России. По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, Варшава «действует как истинный вассал США».

«Варшава пытается не отстать от "большого вашингтонского брата" в антироссийских выпадах и риторике. Это действительно эхо санкций США. Уверен, что для высылки наших дипломатов не было никаких реальных оснований», - сказал Слуцкий журналистам.

Он также сказал, что этот очередной «показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях, что не может не вызывать сожаления».

В заключение Леонид Слуцкий добавил, что Россия будет отвечать как обычно, в соответствии с дипломатической практикой.

Ранее три сотрудника посольства РФ в Польше были признаны персонами нон грата. Отмечается, что решение было принято из-за «нарушения указанными лицами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Республике Польша».