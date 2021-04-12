Московский ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина, победив СКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА победил в игре против петербургского СКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Шайбы в ворота хозяев забросили Максим Шалунов и Максим Соркин. Общий счет в серии до четырех побед составил 4:2 в пользу московского клуба.

Соперник ЦСКА в финале определится после матча казанского «Ак-Барса» против «Авангарада». На данный момент по результатам пяти матчей преимущество находится на стороне «ястребов» со счетом 3:2.