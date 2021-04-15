В Сирии за сутки зафиксирован 21 обстрел с позиций террористов

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике зафиксировали в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

Отмечается, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Также военная полиция ВС России в сопровождении вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35, принадлежащих к армейской авиации ВКС РФ, провела 150-е патрулирование трассы М-4, которая находится на северо-востоке Сирии. Маршрут патрулирования - Шейх-Хасан - Телль-эль-Абьяд.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.