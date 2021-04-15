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ЦПВС: российская военная полиция сопроводила 90 тысяч мирных жителей по трассе М-4 в Сирии

Тимур Шерзад
14:02 15.04.2021
Бесперебойное функционирование этой дороги крайне важно для экономики Сирии. 
ЦПВС: российская военная полиция сопроводила 90 тысяч мирных жителей по трассе М-4 в Сирии
© Фото: Stfinger, Xinhua, Globallookpress
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Российская военная полиция с 25 мая 2020 года сопроводила 90 тысяч мирных жителей и 50 тысяч автомобилей по трассе М-4 в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Сегодня военная полиция ВС России в сопровождении вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35, принадлежащих к армейской авиации ВКС РФ, патрулировали трассу М-4, находящуюся на северо-востоке Сирии. Маршрут патрулирования - Шейх-Хасан - Телль-эль-Абьяд.

За последние сутки российская военная полиция успела сопроводить более двухсот гражданских автомобилей и четырех сотен мирных жителей. 

Сама трасса М-4, ведущая из Алеппо в Хасеке, имеет стратегическое значение. Она связывает важнейший промышленный центр и целый ряд крупных городов страны. Боевые действия поставили эту важнейшую дорогу под контроль боевиков. Но в 2019 году, после усилий России и подписанного с Турцией Меморандума о взаимопонимании по ситуации на северо-востоке Сирии, вдоль трассы действует коридор безопасности с 12-километровой шириной. 

Российские военные обеспечивают безопасность перемещения гражданского автотранспорта, причем не только на самой М-4, но и на прилегающей к ней территории. Бесперебойное функционирование этой дороги крайне важно для экономики Сирии. 

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