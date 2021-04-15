Мишустин распорядился вернуть туристам деньги за отмененные туры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о возвращении российским туристам денег за заграничные туры, которые были аннулированы. Отмечается, что для этого могут быть использованы деньги фонда персональной ответственности туроператоров.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператоров», - говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Также были снижены ежегодные взносы в Фонд - с 1 процента до 0,25.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выступила с заявлением, в ходе которого рассказала о ходе организации возвращения россиян из Турции и Танзании. Она отметила, что ведомство ведет работу над организацией достаточного количества возвратных рейсов.