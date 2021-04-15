Догузова: туроператоры отправят в Турцию и Танзанию пустые самолеты для возвращения туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова выступила с заявлением, в ходе которого рассказала о ходе организации возвращения россиян из Турции и Танзании. Она отметила, что ведомство ведет работу над организацией достаточного количества возвратных рейсов.

«Наша ключевая задача – чтобы люди спокойно, как и планировали, возвращались домой. Мы на связи со всеми ключевыми туроператорами. Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тысяч человек, в Танзании – около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха. На согласовании сейчас находится субсидия туроператорам за возвратные рейсы: чтобы вернуть планово всех своих туристов, туроператоры с сегодняшнего дня отправляют в Турцию и Танзанию пустые самолеты», - говорится в заявлении.

Также Догузова отметила, что ведомство столкнулось со сложностями из-за того, что иностранные авиакомпании начали отменять свои авиарейсы. Росавиация уже отработала это вопрос и в расписаниях вновь начали появляться вылеты из Турции.

Ранее Догузова заявила о том, что туристы, находящиеся на территории Турции и Танзании, смогут планово вернуться в Россию. При этом они смогут обратиться к туроператорам, если возникнет необходимость изменить дату вылета.