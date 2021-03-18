В стране и мире Блинкен требует остановить работу над проектом «Северный поток - 2» Кира Карон Все усилия по достройке газопровода отслеживаются госдепом. © Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress Читайте нас на: Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от участников прокладки «Северного потока - 2» прекратить работу над проектом. «Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток - 2", рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», - говорится в письменном заявлении Блинкена. Он подчеркнул, что все усилия по достройке газопровода отслеживаются госдепом. Ранее Блинкен заявил, что проект завершен на 95 процентов. Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Газ будет поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика