«Наша цель здесь не эскалация»: Псаки об отношениях с Россией

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не добиваются эскалации напряженности с Россией.

«Наша цель здесь не эскалация, наша цель - наложить на Россию ответственность за те действия ее правительства, которые мы считаем неприемлемыми», - сказала Псаки.

Также она добавила, что Вашингтон «не может предсказать, какое влияние (окажут санкции на поведение России - прим.ред. )", но тем не менее считает необходимым реагировать на "неприемлемое поведение"».

Ранее Джен Псаки заявила на брифинге о том, что США хотят иметь стабильный диалог с Россией. В ходе того же брифинга она заявила, что на Москву продолжат оказывать давление.