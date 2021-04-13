В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с РФ, при этом продолжат оказывать давление

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге о том, что США хотят иметь стабильный диалог с Россией. В ходе того же брифинга она заявила, что на Москву продолжат оказывать давление.

«Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело. Но наша цель – иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог», - цитирует РИА Новости слова Псаки.

При этом она заявила, что в Белом доме продолжат оказывать давление на Россию и призывать ее делать то, что США считают правильным.

Ранее в Кремле подтвердили информацию о том, что президент США Джозеф Байден предложил провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Австрия уже предложила провести встречу на своей территории.