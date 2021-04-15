МИД Британии и Польши вызвали послов России

Послов России Сергея Андреева и Андрея Келина в Польше и Великобритании соответственно вызвали в Министерства иностранных дел.

«МИД Великобритании вызвал посла РФ в связи с глубокой обеспокоенностью Великобритании в связи с враждебной линией поведения России», - цитирует РИА Новости заявление Форейн-офиса.

Посол в Польше не прокомментировал вызов. Однако агентство PAP со ссылкой на дипломатические источники заявляет, что вызов связан с санкциями США против России.

Ранее посла России в США пригласили в Москву для консультаций по российско-американским отношениям. Анатолий Антонов заявил сенаторам о тяжелом кризисе, который наблюдается сегодня в отношениях между Россией и США.