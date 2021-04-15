Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего

Мужчину, которого подозревают в совершении убийства посетителя тренажерного зала на северо-западе Москвы, задержали 14 апреля. Личность и местонахождение подозреваемого следователям СК РФ совместно с ФСБ и отделом угрозыска столичного МВД удалось установить в кратчайшие сроки.

«Хорошевским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021», - сообщила судья.

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