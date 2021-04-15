Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего
Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве Алика Рыжего в фитнес-клубе.
© Видео: Пресс-служба Хорошевского суда © Фото: Пресс-служба Хорошевского суда
Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе.
«Хорошевским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021», - сообщила судья.
Мужчину, которого подозревают в совершении убийства посетителя тренажерного зала на северо-западе Москвы, задержали 14 апреля. Личность и местонахождение подозреваемого следователям СК РФ совместно с ФСБ и отделом угрозыска столичного МВД удалось установить в кратчайшие сроки.