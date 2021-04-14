СК РФ опубликовал кадры задержания подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего в фитнес-центре Москвы

Следственные органы задержали мужчину, которого подозревают в совершении убийства посетителя тренажерного зала на северо-западе Москвы 12 апреля. Как уже сообщалось, злоумышленник сразу же скрылся с места происшествия на Авиационной улице.

Личность и местонахождение подозреваемого следователям СК РФ совместно с ФСБ и отделом угрозыска столичного МВД удалось установить в кратчайшие сроки. На видео мужчина подтверждает: он знает, что задержан за убийство человека.

«Мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте», - рассказали в ГСУ СК РФ.

Сейчас в жилище подозреваемого проводятся обыски. В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК для проведения следственных действий. Расследованием дела занимается Следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по столице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 1 статьи 222 «Незаконный оборот оружия».