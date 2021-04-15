Послу США сообщили в МИД РФ о готовящихся ответных мерах на санкции

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился в Москве с послом США Джоном Салливаном и обсудил действия Штатов в отношении России. Представитель МИД отметил, что действия американской стороны неприемлемы, так как идут вразрез с намерением США «выстраивать прагматичные отношения с Россией».

«Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В сообщении отмечается, что Москва продемонстрировала ответственный подход к поддержанию отношений с США, однако Вашингтон «усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы».

Посол США в России Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову 14 апреля. Дипломату сообщили, что РФ готова ответить на любые недружественные действия со стороны США.