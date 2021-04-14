Посол США Салливан приглашен к помощнику Путина

Посол США в России Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову. Дипломату сообщили, что РФ готова ответить на любые недружественные действия со стороны США. Эту информацию подтвердили в МИД РФ.

«Если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», - сообщил РИА Новости источник в МИД.

Ранее в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена американский президент подтвердил заинтересованность в нормализации отношений при взаимодействии стран в различных острых ситуациях, таких как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.