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Зеленский заявил, что встреча с Макроном и Меркель в пятницу будет важной частью перед переговорами «Нормандского формата»

Кира Карон
20:00 15.04.2021
Зеленский назвал переговоры в пятницу важной частью подготовки перед встречей «Нормандского формата».
Зеленский заявил, что встреча с Макроном и Меркель в пятницу будет важной частью перед переговорами «Нормандского формата»
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важной частью подготовки к переговорам в «нормандском формате» является предстоящая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Некоторые детали (касающиеся Донбасса – ред.) я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. И также после нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат", но это важная подготовительная встреча к "нормандскому формату», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что главным вопросом на заседании СНБО была ситуация в Донбассе.

«Первый вопрос был самый главный и самый приоритетный - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я рассказать не могу. Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, есть, конечно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое важное», - сказал Зеленский.

Ранее было заявлено, что своими действиями на Донбассе Зеленский только способствует обострению вооруженного конфликта. Такого мнения придерживается глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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