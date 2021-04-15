Зеленский заявил, что встреча с Макроном и Меркель в пятницу будет важной частью перед переговорами «Нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важной частью подготовки к переговорам в «нормандском формате» является предстоящая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Некоторые детали (касающиеся Донбасса – ред.) я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. И также после нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат", но это важная подготовительная встреча к "нормандскому формату», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что главным вопросом на заседании СНБО была ситуация в Донбассе.

«Первый вопрос был самый главный и самый приоритетный - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я рассказать не могу. Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, есть, конечно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое важное», - сказал Зеленский.

Ранее было заявлено, что своими действиями на Донбассе Зеленский только способствует обострению вооруженного конфликта. Такого мнения придерживается глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.