«Из окопов не уйдем»: Пушилин предупредил Киев о последствиях военных авантюр

Своими действиями на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский только способствует обострению вооруженного конфликта. Такого мнения придерживается глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. В эксклюзивном интервью «Звезде» глава региона оценил вероятность военной агрессии со стороны Киева.

«У нас есть обоснованные сомнения, что его визит имеет миротворческие цели. Он приехал для поднятия боевого духа ВСУ. Сейчас украинские подразделения ведут обстрелы, стянуто огромное количество боевой техники, все это говорит о нацеленности Киева на эскалацию», - считает Пушилин.

Не исключено, что своими действиями Киев пытается угодить западным кураторам, полагает глава ДНР.

«Именно с этим мы связываем обстрелы населенных пунктов, когда были повреждены линии электропередач, водонасосные станции. Так случается всегда, когда приезжают группы "туристов" из США или ЕС. Сразу начинается дополнительное обострение, яркие провокационные обстрелы», - отметил Пушилин.

По его оценкам, с начала года повреждено около 60 домостроений и семи объектов инфраструктуры. Всего с начала года по территории самопровозглашенной республики выпущены более 2,5 тысяч снарядов разного калибра. Они определены минскими соглашениями как запрещенные, подчеркнул глава республики.

«С нашей стороны заведены уголовные дела, Генпрокуратура ведет расследование. Что касается жителя Александровки, которого застрелил снайпер, там все понятно. Что касается ребенка, то случившееся квалифицированно как теракт. Был использован БПЛА, ребенок погиб на месте, бабушка получила осколочное ранение шеи», - констатировал Денис Пушилин.

Однако, военные провокации в результате которых гибнут мирные жители ДНР и защитники самопровозглашенной республики, остаются незамеченными экспертами мониторинговой группы ОБСЕ, отмечает он.

«Мы видим потерю информативности в отчетах ОБСЕ. Они не могут сказать, кто и откуда стрелял. Просто погиб мирный житель. Очень сухо комментируется данный инцидент. В мандате миссии указано, что каждый обстрел должен фиксироваться. Они для этого тут и находятся. Сейчас миссия работает иначе, чем раньше. Эти изменения не в лучшую сторону в плане урегулирования конфликта», - заявил глава ДНР.

Денис Пушилин полагает, что украинская армия готова перейти в наступление но обещает, что в том случае ополченцы дадут жесткий отбор агрессору.

«Мы готовы к любому развитию событий. Наши подразделения постоянно проходят обучение, из окопов никто не уйдет. Мы примем бой и перейдем в наступление, при необходимости. Особо стоит подчеркнуть, что Донбасс не хочет войны и эскалации, мы за мирное урегулирование конфликта, но молчать мы не будем», - предупредил Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе накануне. Он пообщался с военнослужащими и расспросил о ситуации в регионе. Президент вручил военным награды и ценные подарки.

Ситуация на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.