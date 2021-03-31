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Посол Антонов: за последние 10 лет США 93 раза расширяли санкции против России

Валентина Пескова
18:36 31.03.2021
Посла России в США недавно пригласили в Москву для консультаций по российско-американским отношениям. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Посол России в США Анатолий Антонов, встречаясь с членами комитетов Совета Федерации по международным делам, а также обороне и безопасности, заявил сенаторам о тяжелом кризисе, который наблюдается сегодня в отношениях между Россией и США.

Как отметил дипломат, которого пригласили в Москву для консультаций по российско-американским отношениям, российская сторона уже несколько лет предпринимает активные и последовательные усилия для выправления двусторонних связей и налаживания равноправного и взаимоуважительного диалога. Однако в отношениях между двумя странами ничего не меняется, и происходит это из-за «упрямства» США.

«Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых и ранее связей между нашими странами. В адрес России звучат постоянные угрозы и вводятся экономические рестрикции. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов, а с 2011 года состоялось 93 расширения рестрикций против России», - заявил Анатолий Антонов.

Кроме того, продолжил дипломат, в Капитолии не прекращается и русофобская деятельность: за последние годы конгресс принял 10 законов, чтобы «наказать» Россию. При этом еще 15 биллей там готовятся к рассмотрению.

Посол России в США рассказал, что сотрудники дипломатической миссии подготовили позитивную программу действий для выведения отношений между Россией и США на новый уровень. Она отвечает как национальным интересам России, так и не противоречит национальным интересам США.

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