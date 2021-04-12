В Ростуризме уточнили информацию о возвращении туристов из Турции и Танзании

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что туристы, находящиеся на территории Турции и Танзании, смогут планово вернуться в Россию. При этом они смогут обратиться к туроператорам, если возникнет необходимость изменить дату вылета.

«Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше, смогут сделать это по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат вылетов, поэтому мы рекомендуем держать связь с туроператорами», - заявила глава ведомства.

Догузова отметила, что туристы, отдыхающие самостоятельно, также смогут планово вернуться в Россию. Глава Ростуризма отметила, что россиянам следует отслеживать информацию об изменениях на сайтах туроператоров.

«Что касается туристов, которые приобрели билеты на ближайшие даты, но еще не вылетели на отдых. Если речь идет о вылетах до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса даты либо выбор другого направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. Туристов, чей вылет запланирован после 1 июня, мы будем информировать о текущей ситуации», - отметила Догузова.

Ведомство уже подготовило комплекс мер поддержи для туроператоров, чтобы минимизировать последствия ограничений и помочь им продолжать выполнять свои обязательства перед россиянами.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня.