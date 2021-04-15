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Путин призвал глав регионов «ножками пройти» для решения социальных проблем

Андрей Аркадьев
18:04 15.04.2021
Нужно решительно убирать бессмысленные и абсурдные требования в социальной сфере, подчас унижающие людей, добавил президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Решить конкретные проблемы, можно только детально в них разобравшись, в буквальном смысле пошагово пройдя все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. С таким заявлением выступил сегодня Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Обсуждалось улучшение качества государственных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, трудоустройство и соцзащита.

«Ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель. По сути, это не что иное, как контрольная закупка, как говорили раньше в правоохранительных органах, в ОБХСС. Здесь сложнее, конечно, сфер деятельности больше. Я хочу обратиться и к Агентству стратегических  инициатив, и к своим коллегам в регионах. Конечно, лично каждому не надо ножками ходить, смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад либо как идет процедура соответствующая в поликлинике или в больнице, но это не мешает сделать вашим доверенным лицам, для ваших же подчиненных полезно», - сказал президент.

Особое внимание необходимо уделить качеству жизни в регионах, отметил президент. Его будут оценивать в рамках ежегодного рейтинга. При этом Владимир Путин подчеркнул, что региональные власти должны владеть ситуацией на местах, опираясь не на отчеты, а исходя из реального положения дел.

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