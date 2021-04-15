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Путин: при развитии социальных сфер мы должны ориентироваться на наших граждан, а не другие страны

Алексей Курильченко
16:22 15.04.2021
Президент России заявил о важности методических рекомендаций от российских граждан при развитии социальных сфер, включая здравоохранение и образование.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости развивать российские социальные сферы с учетом пожеланий граждан. Об этом российский лидер сказал на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

«Уже было сказано, что большинство наших граждан не считают нашу систему здравоохранения работающей, к системе образования есть претензии. Это справедливые претензии. Если вы посмотрите социологические опросы развитых стран Европейского союза - те же самые показатели. Посмотрите, это открытые данные. Но мы не должны ориентироваться, что там хорошо или плохо. Мы должны ориентироваться на запросы наших граждан, на нашу реальную ситуацию. Ситуация разная в каждой стране и в каждом субъекте. Поэтому методические рекомендации важны, но при этом они должны быть основаны на понятных критериях», - заявил президент.

Также в ходе заседания Путин призвал правительство решить вопросы бюрократической зашоренности многих социальных вопросов российского общества. Он подчеркнул, что излишек актуального в настоящий момент документооборота способствует только лишь упадку и снижению настроений людей.

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