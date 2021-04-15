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Коварная хурма: гастроэнтеролог рассказала об опасностях употребления фрукта

Алексей Курильченко
17:14 15.04.2021
Врач-гастроэнтеролог рассказала о том, что хурма может быть вредна и даже вызвать болевые ощущения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bernard Jaubert, imagebroker, Globallookpress
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Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала «Звезде» о том, чем может быть вредна «коварная хурма». По ее словам, фрукт может быть опасен для людей с хроническими заболеваниями.

«Хурма довольно богата по углеводам, поэтому она не рекомендуется людям с сахарным диабетом и ожирением. Также ее не стоит употреблять людям с поражениями пищевода или желудка. Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями. Может давать и изжогу, и отрыжку», - рассказала врач.

При покупке фрукта Марченко посоветовала выбирать наиболее спелые плоды, с менее грубой кожицей - такая хурма будет меньше «вязать». Своим пациентам, страдающим от гастрита, гастроэнтеролог советует есть плоды без шкурки.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал «Звезде», что означает налет на языке и в каких случаях он сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем. Самым частым видом налета, по его словам, является налет белого цвета, который может говорить о хроническом гастрите или грибковой инфекции в кишечнике либо ротовой полости.

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