Коварная хурма: гастроэнтеролог рассказала об опасностях употребления фрукта

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала «Звезде» о том, чем может быть вредна «коварная хурма». По ее словам, фрукт может быть опасен для людей с хроническими заболеваниями.

«Хурма довольно богата по углеводам, поэтому она не рекомендуется людям с сахарным диабетом и ожирением. Также ее не стоит употреблять людям с поражениями пищевода или желудка. Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями. Может давать и изжогу, и отрыжку», - рассказала врач.

При покупке фрукта Марченко посоветовала выбирать наиболее спелые плоды, с менее грубой кожицей - такая хурма будет меньше «вязать». Своим пациентам, страдающим от гастрита, гастроэнтеролог советует есть плоды без шкурки.

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