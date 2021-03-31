На языке медицины: о чем говорит цвет налета во рту

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал «Звезде», что означает налет на языке и в каких случаях он сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем. Самым частым видом налета, по его словам, является налет белого цвета, который может говорить о хроническом гастрите или грибковой инфекции в кишечнике либо ротовой полости.

Врач добавил, что подобный налет также могут вызывать определенные медикаменты. Вторым по распространенности является желтый налет. Такой симптом говорит о наличии у человека доброса желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок.

«Это уже гастрит, рефлюкс, болезни двенадцатиперстной кишки или гастродуоденит», - указал Харлов.

Сопровождаться подобный налет может наличием крупной расщелины по центру языка. Это, вероятнее всего, будет связано с развитием хронического панкреатита.

Еще одним видом налета, возможного на языке, является налет черного цвета. Такой налет чаще всего связан с инфицированием кишечника черной плесенью.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин указал, что наиболее часто пищевые отравления регистрируются после употребления молочных продуктов. Нередко это связано с тем, что люди не успевают уследить за сроками годности товара.