Байден объявил режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за действий России

Президент США Джозеф Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности из угрозы, возникшей из-за «определенных действий России». Об этом Байден написал в своем письме к конгрессу США.

«Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

По данным РИА Новости, режим ЧС является основанием для введения санкций.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байдену нужны не доверительные отношения с Россией, а скорее предсказуемые. По ее словам, президент США хочет сфокусироваться на различных угрозах, а не на конфронтации с Россией.