Захарова: ответственность за ухудшение отношений с Россией лежит на США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что США ответственны за ухудшение своих отношений с Россией. Об этом она сказала на брифинге.

«В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США», - сказала Захарова.

Ранее Захарова назвала оскорбительной дезинформацией слова главы Евросоюза Жозепа Борреля об «опасности» соседства с Россией. Она также предложила Брюсселю заняться решением собственных проблем вместо мифологизации «агрессии» со стороны России.