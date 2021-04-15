Захарова: ответственность за ухудшение отношений с Россией лежит на США
Официальный представитель МИД РФ заявила, что только США ответственны за деградацию российско-американских отношений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что США ответственны за ухудшение своих отношений с Россией. Об этом она сказала на брифинге.
«В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США», - сказала Захарова.
Ранее Захарова назвала оскорбительной дезинформацией слова главы Евросоюза Жозепа Борреля об «опасности» соседства с Россией. Она также предложила Брюсселю заняться решением собственных проблем вместо мифологизации «агрессии» со стороны России.