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В МИД РФ назвали глупостью слова Борреля об «опасности» соседства с Россией

Ян Брацкий
13:43 26.03.2021
Мария Захарова предложила Брюсселю заняться решением собственных проблем, вместо мифологизации «агрессии» со стороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оскорбительной дезинформацией слова главы Евросоюза Жозепа Борреля об «опасности» соседства с Россией. В минувшую среду, 24 марта, Боррель назвал Москву «опасным соседом», однако призвал сохранить каналы связи для решения взаимовыгодных вопросов.

«Заявлять о том, что Россия - "опасный сосед", - это глупость», - отметила Захарова в ходе традиционного брифинга.

Захарова еще раз выступила с призывом к официальному Брюсселю сменить обвинительный тон при общении с Россией напомнив, что такая тональность недопустима. Кроме того, представитель МИД предложила властям ЕС заняться решением собственных проблем вместо мифологизации российской «агрессии».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с данным политическим объединением. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в России будут готовы к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, когда Брюссель посчитает нужным устранить аномалию в отношениях.

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