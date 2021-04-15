Боевая авиация и пешие расчеты: в Петербурге прошла сводная репетиция Парада Победы
В репетиции приняли участие военнослужащие ЗВО, а также кадеты и юнармейцы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Первая сводная репетиция Парада Победы с участием пеших парадных расчетов и авиации прошла в Ленинградской области.
В небо поднялись вертолеты и истребители-перехватчики. На земле более четырех тысяч военнослужащих Западного округа отработали строевые приемы с оружием и торжественный марш под сопровождение военного оркестра. В репетиции также приняли участие кадеты и юнармейцы.
Ранее на подмосковном полигоне Алабино состоялась репетиция Главного парада страны, который состоится 9 Мая на Красной площади. В этом году по брусчатке впервые пройдет новейший бронеавтомобиль для зенитчиков «Тайфун-ПВО».