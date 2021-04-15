Боевая авиация и пешие расчеты: в Петербурге прошла сводная репетиция Парада Победы

Первая сводная репетиция Парада Победы с участием пеших парадных расчетов и авиации прошла в Ленинградской области.

В небо поднялись вертолеты и истребители-перехватчики. На земле более четырех тысяч военнослужащих Западного округа отработали строевые приемы с оружием и торжественный марш под сопровождение военного оркестра. В репетиции также приняли участие кадеты и юнармейцы.

Ранее на подмосковном полигоне Алабино состоялась репетиция Главного парада страны, который состоится 9 Мая на Красной площади. В этом году по брусчатке впервые пройдет новейший бронеавтомобиль для зенитчиков «Тайфун-ПВО».