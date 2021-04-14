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Военные марши и рев техники: как прошла репетиция Парада Победы в Подмосковье

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
13:45 14.04.2021
В моторизованной колонне последние армейские новинки. Так, впервые Минобороны представит на параде новейший бронеавтомобиль для зенитчиков «Тайфун-ПВО».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Репетиция Парада Победы на полигоне Алабино, как и 9 Мая на Красной площади, начинается ровно в 10 часов - ни секундой раньше, ни секундой позже. И сама парадная площадка по габаритам не уступает Красной площади. Первой чеканит шаг знаменная группа со штурмовым флагом 150-й Идрицкой дивизии. В составе почетного караула военные трех видов: Сухопутные войска, ВКС и ВМФ.

Сейчас 12 тысяч человек маршируют как одно целое: офицеры, солдаты и сержанты различных воинских соединений и частей. Впервые в парадном строю прошла «коробка военных полицейских». Украшением парада станут девушки-курсанты военных вузов.

«Конечно, я чувствую гордость за нашу страну, не каждому дано пройти по Красной площади, поэтому любая девушка, любой курсант, солдат хотел бы оказаться на нашем месте. Поэтому мы все должны гордиться тем, что имеем возможность принимать участие в Параде Победы», - рассказала курсантка Военного университета МО РФ Алена Иванцова.

Под ногами задрожала земля - это на площадку вышла механизированная колонна во главе с танками Победы Т-34, которые задают темп всей последующей технике.

Перед репетицией парада легендарные танки Т-34 принимают «холодный душ». Их чистят, чтобы ни одной пылинки не осталось и краска блестела как у новенького. Всего в строю десять боевых машин.

Задействованы почти две сотни единиц техники - лучшее, что есть в Российской армии: пять типов танков, системы С-400 и ядерные мускулы - установки «Ярс». К уже известным «военным брендам» в этот раз  прибавились новые образцы.

Новинка этого парада - перспективный бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО». Изнутри можно ощетиниться на врага со всех сторон. Имеется люк для гранатометчиков, люк для зенитчиков. Гаджет газоанализатор включает вытяжку. Водитель головной машины «Тайфун-ПВО» Дмитрий Яшонков за время тренировок уже наездил полтысячи километров.

Решение о проведении воздушной части парада принимается в последний момент. Но сегодня с погодой повезло - на небе ни облачка. В воздухе - 76 самолетов и вертолетов по числу лет Победы, задача летчиков красиво пройти на сверхнизких высотах.

Всего у парадных расчетов экипажей военной техники и летчиков 15 тренировок, три из которых пройдут уже в преддверии Дня Победы на Красной площади.

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