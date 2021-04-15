Путин призвал правительство максимально упростить процессы социального документооборота

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство решить вопросы бюрократической зашоренности многих социальных вопросов российского общества. Он подчеркнул, что излишек актуального в настоящий момент документооборота способствует только лишь упадку и снижению настроений людей. Рассмотрение проблемы он возложил на кабмин, комиссию Госсовета и Агентство стратегических инициатив.

«Подход должен быть предельно понятным, нужно решительно убирать бессмысленные требования и необоснованные забюрокраченные процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас и унижает людей, “демонтирует” и демотивирует коллективы, снижает эффективность и качество их труда», - заявил глава государства.

Ранее Путин поручил кабмину устранить проблемы с зарплатами бюджетников. Глава государства отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах.