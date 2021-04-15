Психолог рассказал, как договориться с коллегами об использовании кондиционера

Психолог Павел Жавнеров, специализирующийся на тревожных расстройствах, рассказал «Звезде» о том, как избежать конфликтов с коллегами при включении кондиционера. По его словам, зачастую споры возникают не из-за того, что «кому-то холодно».

«Если кто-то предложит выставить температуру, например, на 18 градусов, следует учесть мнение коллег - если кому-то будет некомфортно, то договориться поменять температуру. Получается, что, когда учитывается мнение других людей, им будет это приятно, даже если им будет недостаточно комфортно, но они будут готовы оставить температуру, удобную для остальных - только потому, что их мнение учитывают», - рассказал Жавнеров.

Психолог подчеркнул, что недовольство чаще всего вызывает не сам факт включения кондиционера, а то, что кто-то игнорирует чужое мнение при включении устройства. Зачастую споры могут возникать не из-за температуры, а из-за неуважительного отношения.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал о том, как справиться с травлей в Интернете. Он подчеркнул, что с «кибербулли» невозможно вести диалог, пытаясь доказать свою точку зрения, потому что единственной целью таких людей является попытка причинить жертве эмоциональную боль.