МВФ: государственный долг всех стран приблизился к 100% мирового ВВП

Главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о том, что совокупный суверенный госдолг всех стран мира приближается к 100% мирового ВВП. Такое заявление Георгиева сделала на видеоконференции, приуроченной к весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

«Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% ВВП», — цитирует ТАСС исполнительного директора МВФ.

Георгиева пояснила, что мировой государственный долг поднялся, в основном, за счет развитых стран. Вместе с тех возможность обслуживать долг у таких стран заметно выше, чем у государств с более низким уровнем развития экономики. Для последних ситуация с госдолгом становится «драматичной», отметила исполнительный директор.

Ранее стало известно о том, что МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году. Согласно прогнозам фонда, экономика России в текущем году должна вырасти на 3,8% вместо ранее ожидаемых 3%.