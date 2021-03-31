Психолог рассказал, как справиться с кибербуллингом

Человек, который сталкивается с травлей в Интернете, должен смириться с неизбежностью этого явления. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал психолог Михаил Хорс. Он подчеркнул, что с кибербуллерами невозможно вести диалог, пытаясь доказать свою точку зрения, потому что единственной целью таких людей является попытка причинить жертве эмоциональную боль.

«У агрессоров нет задачи что-то выяснить, получить какую-то информацию. У них нет задачи свою какую-то позицию озвучить. У них есть единственная задача - вызвать у жертвы боль эмоциональную», - указала психолог.

Он отметил, что, столкнувшись с буллингом в Сети, люди испытывают обиду, раздражение, разочарование и страх, и, чтобы справиться с этими негативными эмоциями, прежде всего надо понять природу явления.

По словам психолога, агрессорами становятся люди, склонные к психопатичности, и чем больше такая черта развита у человека, тем больше он склонен к буллингу и кибербуллингу.

«У психопатов задача властвовать, вызывать у других боль, они получают удовольствие, вызывая у других боль», - рассказал Хорс.

Он добавил, что анонимность в Интернете на руку агрессорам, потому что они не боятся понести ответственность за свои действия. Чтобы справиться с кибербуллерами, нужно быть готовыми к встрече с ними на просторах Сети и не реагировать на такую агрессию эмоционально, считает психолог. Он подчеркнул, что, столкнувшись с отсутствием эмоции на свои оскорбления, человеку ничего не останется, как оставить жертву в покое.