Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Психолог рассказал, как справиться с кибербуллингом

Светлана Иванова
17:22 31.03.2021
Чтобы справиться с травлей в Интернете, нужно не реагировать на агрессию эмоционально, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: photorevolution, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Человек, который сталкивается с травлей в Интернете, должен смириться с неизбежностью этого явления. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал психолог Михаил Хорс. Он подчеркнул, что с кибербуллерами невозможно вести диалог, пытаясь доказать свою точку зрения, потому что единственной целью таких людей является попытка причинить жертве эмоциональную боль.

«У агрессоров нет задачи что-то выяснить, получить какую-то информацию. У них нет задачи свою какую-то позицию озвучить. У них есть единственная задача - вызвать у жертвы боль эмоциональную», - указала психолог.

Он отметил, что, столкнувшись с буллингом в Сети, люди испытывают обиду, раздражение, разочарование и страх, и, чтобы справиться с этими негативными эмоциями, прежде всего надо понять природу явления.

По словам психолога, агрессорами становятся люди, склонные к психопатичности, и чем больше такая черта развита у человека, тем больше он склонен к буллингу и кибербуллингу.

«У психопатов задача властвовать, вызывать у других боль, они получают удовольствие, вызывая у других боль», - рассказал Хорс.

Он добавил, что анонимность в Интернете на руку агрессорам, потому что они не боятся понести ответственность за свои действия. Чтобы справиться с кибербуллерами, нужно быть готовыми к встрече с ними на просторах Сети и не реагировать на такую агрессию эмоционально, считает психолог. Он подчеркнул, что, столкнувшись с отсутствием эмоции на свои оскорбления, человеку ничего не останется, как оставить жертву в покое.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:29 В стране и мире
Хорватия открыла границы для вакцинированных «Спутником V»
14:02 В стране и мире
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина, Меркель и Макрона
13:21 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры арсенала внутри коттеджа «мытищинского стрелка» в Вешках
12:47 Армия
Видео
Проломившие толстые арктические льды российские подлодки показали со спутника
11:05 В стране и мире
Опубликованы фото крупного арсенала «мытищинского стрелка»
Популярное
Популярное
Видео
Иммунолог перечислил признаки слабого иммунитета
Видео
Эксперт объяснила, нужно ли выгуливать кошку на улице
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде
Видео
Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.