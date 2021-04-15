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«Не понимают человеческих отношений»: Джабаров о руководстве США, готовящемся выслать российских дипломатов

Валентина Пескова
12:10 15.04.2021
Если в США наложат санкции на российских дипломатов, как и планировали, в Совфеде обещают действовать точно так же, поскольку американские власти не понимают адекватных действий.  
© Фото: imago-images.de, Globallookpress
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Россия будет действовать с США теми же «методами силы», которые американские власти предпринимают в отношении российских граждан, как дипломатических работников, так и представителей правительства и разведки. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

Член Совета Федерации заявил, что в случае, если США действительно вышлют из страны, как сообщили американские СМИ, десять российских дипломатов, они прекрасно знают, что в отношении их граждан в России произойдет симметрично то же самое.

«Сколько вышлют наших - столько же и мы потом вышлем американцев, если они это сделают. Но повторяю - в данном случае инициатива идет от них. То есть они это осознают, что они делают. Помощник президента РФ Ушаков предупреждал посла О'Салливана, что без ответа они не останутся. Об этом же говорил в Риме замминистра Рябков, когда мы пытались с американцами наладить какие-то отношения или шли на какие-то уступки. Раз вы не понимаете нормальных отношений, мы будем с вами говорить с такой же позиции силы, как вы это делаете с нами», - предупредил Владимир Джабаров.

Американским СМИ стало известно, что власти их страны намерены ввести очередные санкции против российских физических и юридических лиц, в числе которых якобы и представители правительства, из-за бездоказательно приписываемой Москве попытки вмешательства в американские выборы.

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