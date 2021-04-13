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Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии

Светлана Иванова
17:12 13.04.2021
В период цветения трав аллергикам стоит носить маску, очки и одежду с длинными рукавами, отметил доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker, Birgit Koch, Globallookpress
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Во время активного периода цветения трав и растений аллергикам необходимо избегать контакта с аллергенами и пыльцой, в частности. Как рассказал в комментарии «Звезде» врач-иммунолог Владимир Болибок, для этого нужно носить маску и очки.

«Для этого нужно обязательно носить маску, есть даже специальные маски для аллергиков, выпускаются, чтобы избегать попадания пыльцы в глаза, нужно носить очки. Очки с диоптриями для тех, кто плохо видит, солнцезащитные либо просто защитные, чтобы пыльца в глаза не попадала», - пояснил доктор.

При этом он отметил, что защитить рот  и нос от попадания в них пыльцы может любая маска, включая одноразовые и многоразовые, однако специальная маска для аллергиков снабжена клапаном, поэтому находиться в ней более комфортно.

Чтобы избежать попадания пыльцы на кожу, нужно носить головной убор, одежду с длинными рукавами, штаны или длинные юбки. Также доктор посоветовал регулярно умываться и промывать нос.

«Пыльца начинает оказывать свое вредное воздействие через 10-15 минут после контакта, соответственно, поход по улице стоит так и планировать, через каждые 10-15 минут заходить в помещение и высмаркиваться, умывать или протирать лицо от пыльцы, носить с собой солевые растворы, чтобы можно было промыть нос, как следует», - рассказал Болибок.

Он также призвал завесить окно марлей, чтобы не допустить попадания пыльцы в жилище, и регулярно делать влажную уборку.

В случае обострения аллергии необходимо посетить врача, чтобы купировать развитие заболевания специальными препаратами, резюмировал иммунолог.

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