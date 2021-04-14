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В МИД рассказали о деталях встречи Лаврова и Керри

Алена Миронова
10:08 14.04.2021
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла подробности встречи Лаврова и Керри.
В МИД рассказали о деталях встречи Лаврова и Керри
© Фото: Xu Jinquan, Xinhua, Globallookpress
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Прошедшая накануне встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи Путина и Байдена. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», - отметила официальный представитель МИД Мария Захарова во время эфира «Соловьев Live».

Напомним, 6 апреля Сергей Лавров и Джон Керри провели в Нью-Дели встречу. В ходе беседы обсуждалась климатическая повестка. В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что эта встреча не планировалась заранее. 

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