В МИД рассказали о деталях встречи Лаврова и Керри

Прошедшая накануне встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи Путина и Байдена. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», - отметила официальный представитель МИД Мария Захарова во время эфира «Соловьев Live».

Напомним, 6 апреля Сергей Лавров и Джон Керри провели в Нью-Дели встречу. В ходе беседы обсуждалась климатическая повестка. В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что эта встреча не планировалась заранее.