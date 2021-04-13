Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем

В настоящее время в России ведется активная работа, направленная на отказ от контролируемых западными странами платежных систем. Соответствующую информацию сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он указал, что важной задачей сейчас является наращивание усилий по снижению рисков от потенциальных санкций, а также издержек, которые могут быть нанесены экономическим операторам. Глава МИД отметил тенденцию по постепенному дедолларизированию национальных экономик.

«В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия», - цитирует Лаврова RT.

Ранее министр указал, что российские и иранские власти считают неприемлемой политику США по осуществлению комплексного давления на страны, проводящие независимую внешнюю и внутреннюю политику. Лавров назвал выбранный курс государства на глобальное доминирование «ущербным».