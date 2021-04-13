Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем

Анна Берестовая
02:55 13.04.2021
Также глава МИД отметил тенденцию уменьшения роли доллара в национальных экономиках.
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В настоящее время в России ведется активная работа, направленная на отказ от контролируемых западными странами платежных систем. Соответствующую информацию сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он указал, что важной задачей сейчас является наращивание усилий по снижению рисков от потенциальных санкций, а также издержек, которые могут быть нанесены экономическим операторам. Глава МИД отметил тенденцию по постепенному дедолларизированию национальных экономик.

«В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия», - цитирует Лаврова RT.

Ранее министр указал, что российские и иранские власти считают неприемлемой политику США по осуществлению комплексного давления на страны, проводящие независимую внешнюю и внутреннюю политику. Лавров назвал выбранный курс государства на глобальное доминирование «ущербным».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:55 В стране и мире
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем
02:17 В стране и мире
В Перу опрокинулся автобус с пассажирами: минимум 20 погибших
01:54 В стране и мире
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
00:08 В стране и мире
В американской школе открыли стрельбу: есть пострадавшие
23:50 В стране и мире
Видео
Гагарин «появился» на высочайшем небоскребе мира в Дубае: видео
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.