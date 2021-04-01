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Иммунный ответ: что делать, если после вакцинации не появились антитела

Анна Берестовая
04:08 01.04.2021
Антитела могут действительно отсутствовать или не отображаться тестом.
Иммунный ответ: что делать, если после вакцинации не появились антитела
© Фото: pixabay.com
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Антитела после прививания от коронавируса появляются в разное время, а у некоторых людей могут не вырабатываться в принципе. Об этом рассказал врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

При отсутствии антител возможны три варианта развития ситуации. Либо антитела пока не появились, либо их не будет в принципе, либо тестирование показало неверный результат. Для уточнения следует сделать повторное тестирование через 2–4 недели.

«Есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела», - указал медик.

Если тестирование не показало наличие антител, то следует обратиться к специалисту. Подобные случаи требуют индивидуального рассмотрения профильными врачами, которые смогут интерпретировать анализы.

Викулов указал, что при невозможности получения стандартного иммунного ответа защита от коронавирусной инфекции будет осуществляться в иной форме.

«Профилактика будет не с помощью вакцины, а медикаментозная или немедикаментозная», - обозначил инфекционист в беседе с радио Sputnik.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи сообщил, что среди переболевших коронавирусом россиян не меньше 20% не вырабатывают антитела. Данной категории населения ученый посоветовал пройти вакцинацию.

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