В стране и мире Врач назвал процент людей, у которых не вырабатываются антитела Кира Карон Не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. © Фото: Christoph Hardt, Geisler-Fotopres, Globallookpress Читайте нас на: Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, сколько граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела. «Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», - сказал Гинцбург в эфире канала «Россия-1». Он также рекомендует такой категории населения привиться от COVID-19 для гарантированной выработки антител. Ранее заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев рассказал «Звезде» об особенностях единой системы учета вакцинируемых от коронавируса. По его словам, ведомство создало реестр, предоставляющий всю необходимую информацию о вакцинации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика