Врач назвал процент людей, у которых не вырабатываются антитела
Не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу.
© Фото: Christoph Hardt, Geisler-Fotopres, Globallookpress
Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, сколько граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела.
«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», - сказал Гинцбург в эфире канала «Россия-1».
Он также рекомендует такой категории населения привиться от COVID-19 для гарантированной выработки антител.
Ранее заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев рассказал «Звезде» об особенностях единой системы учета вакцинируемых от коронавируса. По его словам, ведомство создало реестр, предоставляющий всю необходимую информацию о вакцинации.