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Врач назвал процент людей, у которых не вырабатываются антитела

Кира Карон
15:18 21.03.2021
Не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу.
Врач назвал процент людей, у которых не вырабатываются антитела
© Фото: Christoph Hardt, Geisler-Fotopres, Globallookpress
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Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, сколько граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела.

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», - сказал Гинцбург в эфире канала «Россия-1».

Он также рекомендует такой категории населения привиться от COVID-19 для гарантированной выработки антител.

Ранее заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев рассказал «Звезде» об особенностях единой системы учета вакцинируемых от коронавируса. По его словам, ведомство создало реестр, предоставляющий всю необходимую информацию о вакцинации.

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