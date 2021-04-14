Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом

Алена Миронова
08:32 14.04.2021
Главный врач московской «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича» Александр Мясников рассказал о рисках уклонения от вакцинации пожилых людей.
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Телеведущий, главный врач московской «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича» Александр Мясников напомнил пенсионерам о важности вакцинации.

Он признал тот факт, что прививка на самом деле безопасна, а также удивился тому, что пожилые люди ее опасаются.

«Но боитесь чего конкретно? Обострения хронических болезней, кабы чего не вышло?! Но эти болезни с вами уже десятилетия, и именно они объединятся с коронавирусом, если заразитесь, чтобы вас убить! У пожилых и хронически больных ставки совсем другие», - написал Мясников в своем Telegram.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что среди пожилых стало больше заболеваний коронавирусом. Он добавил, что у большей части пожилых москвичей нет противопоказаний для прививки, поэтому вакцинация была бы для них спасением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:00 В стране и мире
Видео
Внезапно признали самостроем: артист Никоненко борется с администрацией Москвы за сохранение музея Есенина
07:00 В стране и мире
Видео
В МЧС показали видео с места обрушения стены и крыши на территории ТЭЦ в Тамбове
05:45 В стране и мире
Часть стены и крыша обрушились на территории ТЭЦ в Тамбове
05:00 Армия
Видео
Наступление и маневренная оборона: кадры двухсторонних батальонных учений танкистов ЗВО
03:40 В стране и мире
Видео
Более 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в Египте
Популярное
Популярное
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Видео
Диетолог рассказала об омолаживающих кожу свойствах мяса
Видео
Как не сорвать спину на даче в первые дни сезона: советы мануального терапевта россиянам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.