«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом

Телеведущий, главный врач московской «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича» Александр Мясников напомнил пенсионерам о важности вакцинации.

Он признал тот факт, что прививка на самом деле безопасна, а также удивился тому, что пожилые люди ее опасаются.

«Но боитесь чего конкретно? Обострения хронических болезней, кабы чего не вышло?! Но эти болезни с вами уже десятилетия, и именно они объединятся с коронавирусом, если заразитесь, чтобы вас убить! У пожилых и хронически больных ставки совсем другие», - написал Мясников в своем Telegram.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что среди пожилых стало больше заболеваний коронавирусом. Он добавил, что у большей части пожилых москвичей нет противопоказаний для прививки, поэтому вакцинация была бы для них спасением.