После обрушения крыши здания ТЭЦ в Тамбове госпитализирован один человек

Один человек был госпитализирован в Тамбове после того, как на территории ТЭЦ произошло обрушение кровли и части стены одного из зданий комплекса.

Как сообщило региональное управление СК РФ по региону, всего под завалами были обнаружено двое пострадавших.

«Один из них госпитализирован. На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов», - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В МЧС РФ звонок об обрушении крыши и части стены административного здания на территории ТЭЦ в проезде Энергетиков поступил в 04.40 по московскому времени. Оказалось, что у здания частично обрушились кровля, стены мансарды и третьего этажа. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 44 человека и 16 единиц техники.