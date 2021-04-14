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После обрушения крыши здания ТЭЦ в Тамбове госпитализирован один человек

Валентина Пескова
07:14 14.04.2021
Под завалами обрушившегося старого здания на проспекте Энергетиков в Тамбове были обнаружены два человека, одному из которых потребовалась медицинская помощь.
После обрушения крыши здания ТЭЦ в Тамбове госпитализирован один человек
© Фото: МЧС РФ
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Один человек был госпитализирован в Тамбове после того, как на территории ТЭЦ произошло обрушение кровли и части стены одного из зданий комплекса.

Как сообщило региональное управление СК РФ по региону, всего под завалами были обнаружено двое пострадавших.

«Один из них госпитализирован. На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов», - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В МЧС РФ звонок об обрушении крыши и части стены административного здания на территории ТЭЦ в проезде Энергетиков поступил в 04.40 по московскому времени. Оказалось, что у здания частично обрушились кровля, стены мансарды и третьего этажа. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 44 человека и 16 единиц техники.

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