Часть стены и крыша обрушились на территории ТЭЦ в Тамбове

На территории теплоэлектроцентрали в городе Тамбове произошло обрушение крыши и части стены. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в среду в 04.40.

Соответствующую информацию сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Обрушение случилось на проезде Энергетиков.

К текущему времени четырех человек успели живыми извлечь из-под завалов. О спасении людей, как пишет ТАСС, рассказал первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов.

Более подробные данные в настоящий момент уточняются.