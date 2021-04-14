Часть стены и крыша обрушились на территории ТЭЦ в Тамбове
Крыша вместе с частью стены обвалилась в здании на территории тамбовской теплоэлектроцентрали.
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На территории теплоэлектроцентрали в городе Тамбове произошло обрушение крыши и части стены. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в среду в 04.40.
Соответствующую информацию сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Обрушение случилось на проезде Энергетиков.
К текущему времени четырех человек успели живыми извлечь из-под завалов. О спасении людей, как пишет ТАСС, рассказал первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов.
Более подробные данные в настоящий момент уточняются.