В стране и мире В МЧС показали видео с места обрушения стены и крыши на территории ТЭЦ в Тамбове Алена Миронова Появились кадры с места происшествия на территории ТЭЦ в Тамбове, где обрушилась часть стены и крыши. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС показало видео с места обрушения части стены и крыши на территории ТЭЦ в Тамбове. На кадрах видно само здание с обрушившейся крышей и стоящие рядом пожарные автомобили. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в среду в 04.40. Четырех человек успели извлечь живыми из-под завалов. В настоящий момент все остальные детали произошедшего уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика