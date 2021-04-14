В МЧС показали видео с места обрушения стены и крыши на территории ТЭЦ в Тамбове
Появились кадры с места происшествия на территории ТЭЦ в Тамбове, где обрушилась часть стены и крыши.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
МЧС показало видео с места обрушения части стены и крыши на территории ТЭЦ в Тамбове.
На кадрах видно само здание с обрушившейся крышей и стоящие рядом пожарные автомобили.
Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в среду в 04.40. Четырех человек успели извлечь живыми из-под завалов. В настоящий момент все остальные детали произошедшего уточняются.