Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 101 километре от города Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки оказались ощутимыми для населения близлежащих территорий.

О землетрясении сообщали в столице региона, а также в Вилючинске. Жители городов почувствовали силу толчков на магнитуду до 3. Жертв и разрушений стихия не повлекла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 59 километров. Соответствующие данные сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Японии за одни сутки произошло пять землетрясений примерно в одной области на юго-западе страны. Магнитуда подземных толков каждый раз оказывалась выше 4.