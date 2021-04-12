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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

Анна Берестовая
01:02 12.04.2021
Ощутимость толчков отметили жители двух городов региона.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки
© Фото: pixabay.com
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У берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 101 километре от города Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки оказались ощутимыми для населения близлежащих территорий.

О землетрясении сообщали в столице региона, а также в Вилючинске. Жители городов почувствовали силу толчков на магнитуду до 3. Жертв и разрушений стихия не повлекла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 59 километров. Соответствующие данные сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Японии за одни сутки произошло пять землетрясений примерно в одной области на юго-западе страны. Магнитуда подземных толков каждый раз оказывалась выше 4.

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