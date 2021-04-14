СМИ: США отменили отправку военных кораблей через Босфор в Черное море

Посольство Соединенных Штатов в Турции сообщило властям страны, что больше не планирует проводить два американских военных корабля через пролив Босфор в Черное море. Соответствующую информацию предоставляет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком Министерстве иностранных дел.

До этого американская сторона намеревалась осуществить проход своих судов и их остановку в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая. Власти США подчеркивали, что намеченные операции военных кораблей носят рутинный характер и согласовывали их с Анкарой в рамках конвенции Монтре.

Ранее телеканал CNN указывал, что Соединенные Штаты, возможно, отправят часть своего флота в Черное море для демонстрации поддержки Украине. Это, как указывалось, должно было послужить «особым посланием» для России.