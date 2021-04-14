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В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, как быть купившим путевки в Турцию россиянам

Анна Берестовая
02:30 14.04.2021
Вице-президент Ассоциации туроператоров России озвучил варианты действий для граждан, которые приобрели туры в Турцию на ближайшие несколько недель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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В связи с ограничением авиасообщения между РФ и Турцией по инициативе первой, которое будет действовать до 1 июня, многие российские граждане оказались с турами, которые почти наверняка не удастся использовать, на руках. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что следует делать попавшим в такую ситуацию людям.

По его словам, самым лучшим вариантом станет перенос тура на альтернативные даты или поиск альтернативного направления в эти же даты.

«Возврат, естественно, возможен. Если это авиабилет регулярной авиакомпании, то он осуществляется как вынужденный возврат в случае отмены рейса. В случае аннуляции тура нужно учитывать возможные штрафные санкции по фактически понесенным расходам. Туроператор вправе удержать штрафы отеля или авиакомпании, если таковые имеются»,  - указал специалист.

Размер штрафа  может варьироваться от 25% до 100% от уплаченной суммы.

«Туроператоры будут максимально прилагать усилия, чтобы обеспечить полный возврат средств», - указал вице-президент Ассоциации.

Тем не менее, по мнению Горина, это не получится сделать быстро. Стоит учитывать, что речь идет о большом числе туров примерно на 32 миллиарда рублей.

Эксперт также подчеркнул, что туры не сгорают. Так как сейчас закрыто международное сообщение, будут в индивидуальном порядке предлагаться изменения условий соглашения с туроператором. В этом случае нужно обращаться по месту приобретения тура и принимать решение либо о переносе тура или обмене его на равнозначное направление, либо для оформления заявления о возврате.

Ранее заболеваемость коронавирусной инфекцией в Турции достигла нового антирекорда. С 19 тысяч человек число зараженных за сутки поднялось до 59 тысяч. Министр здравоохранения страны сообщил, что в настоящее время она переживает один из самых сложных периодов эпидемии.

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