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В Центробанке не видят рисков отключения России от Visa и MasterCard

Алексей Курильченко
14:57 14.04.2021
Несмотря на отсутствие рисков отключения РФ от международных платежных систем, Центробанк продолжит развивать их отечественные аналоги.
В Центробанке не видят рисков отключения России от Visa и MasterCard
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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В Банке России не видят рисков отключения России от западных платежных систем, таких как Visa и MasterCard. Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отметила, что на данный момент ситуация с геополитическими рисками «достаточно спокойная».

«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», - цитирует ТАСС слова Скоробогатовой.

Первый зампред подчеркнула, что банк продолжит развитие российских сервисов и систем.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ведет работу, направленную на отказ от контролируемых западными странами платежных систем. Он указал, что важной задачей сейчас является наращивание усилий по снижению рисков от потенциальных санкций, а также издержек, которые могут быть нанесены экономическим операторам.

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