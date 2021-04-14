В НАТО заявили о начале вывода своего контингента из Афганистана к 1 мая

НАТО приняла решение о начале выводе войск из Афганистана к 1 мая. Об этом заявили представители Североатлантического совета по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны стран альянса.

«Признавая, что не существует военного ответа на вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, страны НАТО приняли решение, что мы начнем вывод войск в составе миссии "Решительная поддержка" к 1 мая», - цитирует ТАСС заявление.

Ранее о решении вывести американские войска из страны заявил президент США Джозеф Байден. Он заявил о том, что присутствие американских солдат в Афганистане препятствует созданию устойчивого правительства в республике.